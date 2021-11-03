Порты Одессы и Черноморска будут переданы в концессию в следующем году

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Губернатор напомнил, что о приватизационных процессах в портовой отрасли сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на проходившем в Одессе 29-30 октября Конгрессе местных и региональных властей с участием президента Украины.

“Уже в ближайшее время ожидаем приватизацию Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов. В 2022 году планируется концессия Одесского, Черноморского и Измаильского портов. Сейчас идет работа над технико-экономическим обоснованием”, — сказал Гриневецкий.

По его словам, в госсобственности в останется порт “Южный”, как самый прибыльный.

Губернатор также добавил, что “правительство прислушивается к нашей инициативе относительно того, чтобы приватизировать малые порты, передать в концессию порты средней мощности, а самые успешные оставить в госсобственности”.

Напомним, о приватизации в портовой сфере региона сообщил Александр Кубраков 29 октября в Одессе. Он отметил, что только “Морской торговый порт Южный” получит государственное финансирование на развитие своей инфраструктуры.

По словам министра в Одесском порту будет приватизирован имущественный комплекс ГП “Одесский морской торговый порт” и передан в концессию пассажирский терминал (морвокзал). В порту Черноморск уже сейчас запущен механизм передачи в концессию паромного комплекса.