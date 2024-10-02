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Портативна енергостанція BLUETTI AC200L - ідеальне резервне джерело енергії для вашого дому

Портативна енергостанція BLUETTI AC200L - ідеальне резервне джерело енергії для вашого дому

Київ • УНН

 • 15737 перегляди

Портативна енергостанція BLUETTI AC200L забезпечує живлення домашніх приладів під час відключень електроенергії. З потужністю 2400 Вт та ємністю 2048 Вт·год, вона може працювати годинами і швидко заряджається.

Якщо ви шукаєте надійне джерело енергії під час надзвичайних ситуацій або відключень електроенергії, портативна енергостанція BLUETTI AC200L забезпечить роботу важливих домашніх приладів протягом годин, а іноді й днів, передає УНН.

Приблизно розміром зі звичайної мікрохвильової печі, AC200L постійно подає електроенергію без шуму та шкідливих викидів, характерних для газових генераторів. Вона стане вашим надійним помічником у разі відключення електроенергії в холодну зимову ніч.

Живлення більшості домашніх приладів

З виходом змінного струму потужністю 2 400 Вт (пік до 7 200 Вт), AC200L здатна забезпечити живлення для освітлення, холодильників, кавоварок, чайників, ноутбуків та кухонного обладнання. Завдяки потужності підйому 3 600 Вт, вона також може працювати з потужними приладами, такими як фени та електроінструменти. 10 універсальних розеток задовольнять всі ваші енергетичні потреби.

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Безперебійне живлення для роботи та повсякденного життя

Як сучасна безперебійна система живлення (UPS), AC200L миттєво виявляє відключення електроенергії та переключається протягом 20 мілісекунд, забезпечуючи живлення для вашого настільного комп’ютера, роутера та інших чутливих пристроїв без перерв у роботі чи повсякденних справах.

Розширений резерв для триваліших відключень

Ємність AC200L становить 2 048 Вт·год, що дозволяє забезпечити роботу холодильника потужністю 150 Вт протягом понад 30 годин. Час роботи можна збільшити, додавши додаткові акумулятори, такі як B230 (2 048 Вт·год) або B300 (3 072 Вт·год). Це забезпечує максимальну ємність до 8 192 Вт·год, достатню для живлення вашого дому протягом декількох днів.

Швидка зарядка для швидкої підготовки

Всього за 45 хвилин AC200L може зарядитися до 80% при вході 2 400 Вт змінного струму — ідеально для останніх підготовок перед відключенням електроенергії. У випадку тривалих відключень, AC200L може збирати до 1 200 Вт енергії через сонячні панелі, повністю заряджуючись приблизно за 2 години.

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З наближенням зими час інвестувати у резервне джерело енергії, щоб забезпечити безпеку та енергопостачання вашого дому. AC200L — ідеальне джерело живлення для зимових місяців, яке ефективно підтримує роботу ваших опалювальних приладів у холодну погоду.

Про BLUETTI

BLUETTI — технологічний піонер у сфері чистої енергії, що прагне до сталого майбутнього, надаючи доступні рішення для зберігання зеленої енергії як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Завдяки ініціативам, таким як програма LAAF (Освітлення для Африканської Сім'ї), BLUETTI прагне забезпечити електропостачання для 1 мільйона африканських сімей у віддалених районах. Зосереджуючись на інноваціях та потребах клієнтів, BLUETTI зарекомендувала себе як надійний лідер галузі у понад 110 країнах та регіонах.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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