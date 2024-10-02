Портативная энергостанция BLUETTI AC200L - идеальный резервный источник энергии для вашего дома

Если вы ищете надежный источник энергии во время чрезвычайных ситуаций или отключений электроэнергии, портативная энергостанция BLUETTI AC200L обеспечит работу важных домашних приборов в течение часов, а иногда и дней, передает УНН.

Примерно размером с обычную микроволновую печь, AC200L постоянно подает электроэнергию без шума и вредных выбросов, характерных для газовых генераторов. Она станет вашим надежным помощником в случае отключения электроэнергии в холодную зимнюю ночь.

Питание большинства домашних приборов

С выходом переменного тока мощностью 2 400 Вт (пик до 7 200 Вт), AC200L способна обеспечить питание для освещения, холодильников, кофемашин, чайников, ноутбуков и кухонного оборудования. Благодаря мощности подъема 3 600 Вт, она также может работать с мощными приборами, такими как фены и электроинструменты. 10 универсальных розеток удовлетворят все ваши энергетические потребности.

Бесперебойное питание для работы и повседневной жизни

Как современная бесперебойная система питания (UPS), AC200L мгновенно обнаруживает отключение электроэнергии и переключается в течение 20 миллисекунд, обеспечивая питание для вашего настольного компьютера, роутера и других чувствительных устройств без перерывов в работе или повседневных делах.

Расширенный резерв для более длительных отключений

Емкость AC200L составляет 2 048 Вт-ч, что позволяет обеспечить работу холодильника мощностью 150 Вт в течение более 30 часов. Время работы можно увеличить, добавив дополнительные аккумуляторы, такие как B230 (2 048 Вт-ч) или B300 (3 072 Вт-ч). Это обеспечивает максимальную емкость до 8 192 Вт-ч, достаточную для питания вашего дома в течение нескольких дней.

Быстрая зарядка для быстрой подготовки

Всего за 45 минут AC200L может зарядиться до 80% при входе 2 400 Вт переменного тока - идеально для последних приготовлений перед отключением электроэнергии. В случае длительных отключений, AC200L может собирать до 1 200 Вт энергии через солнечные панели, полностью заряжаясь примерно за 2 часа.

С приближением зимы время инвестировать в резервный источник энергии, чтобы обеспечить безопасность и энергоснабжение вашего дома. AC200L - идеальный источник питания для зимних месяцев, который эффективно поддерживает работу ваших отопительных приборов в холодную погоду.

О BLUETTI

BLUETTI - технологический пионер в сфере чистой энергии, стремящийся к устойчивому будущему, предоставляя доступные решения для хранения зеленой энергии как для внутреннего, так и для внешнего использования. Благодаря инициативам, таким как программа LAAF (Освещение для Африканской Семьи), BLUETTI стремится обеспечить электроснабжение для 1 миллиона африканских семей в отдаленных районах. Сосредотачиваясь на инновациях и потребностях клиентов, BLUETTI зарекомендовала себя как надежный лидер отрасли в более чем 110 странах и регионах.