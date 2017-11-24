Порошенко заявив про перспективи об'єднання ЄС навколо миротворчої місії в Україні

"Є перспективи об'єднання ЄС навколо миротворчої місії. Активно просуваємо це питання, цю позицію вдалося включити у фінальну резолюцію", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Брюсселі скоординували кроки для просування ініціативи про розміщення миротворців ООН на всій окупованій території Донбасу.

Як повідомляв УНН, у США досі не визначились щодо введення миротворців на Донбас.