Порошенко заявив про перспективи об'єднання ЄС навколо миротворчої місії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європейський союз може об'єднатися навколо миротворчої місії ООН в Україні, таке положення вдалося включити у фінальну резолюцію. Про це заявив президент України Петро Порошенко журналістам у Брюсселі після саміту Східного партнерства, передає УНН.
"Є перспективи об'єднання ЄС навколо миротворчої місії. Активно просуваємо це питання, цю позицію вдалося включити у фінальну резолюцію", - повідомив Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Брюсселі скоординували кроки для просування ініціативи про розміщення миротворців ООН на всій окупованій території Донбасу.
Як повідомляв УНН, у США досі не визначились щодо введення миротворців на Донбас.