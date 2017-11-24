Порошенко заявил о перспективах объединения ЕС вокруг миротворческой миссии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейский союз может объединиться вокруг миротворческой миссии ООН в Украине, такое положение удалось включить в финальную резолюцию. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Брюсселе после саммита Восточного партнерства, передает УНН.
"Есть перспективы объединения ЕС вокруг миротворческой миссии. Активно продвигаем этот вопрос, эту позицию удалось включить в финальную резолюцию", - сообщил Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Брюсселе скоординировали шаги для продвижения инициативы о размещении миротворцев ООН на всей оккупированной территории Донбасса.
Как сообщал УНН, в США до сих пор не определились относительно введения миротворцев на Донбасс.