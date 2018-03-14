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Порошенко: Європі слід терміново переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 9567 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Європі необхідно терміново переглянути свою позицію щодо “Північного потоку-2”. Про це під час заходів в рамках офіційного візиту Федерального президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена в Україну заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Я переконаний, що Європі необхідно терміново переглянути свою позицію щодо „Північного потоку-2“. Там немає економіки, там не має ні краплі комерції — лише політичний шантаж”, — заявив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко назвав "Північний потік-2" загрозою для енергетичної безпеки ЄС.

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