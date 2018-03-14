Порошенко: Европе следует срочно пересмотреть свою позицию по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Европе необходимо срочно пересмотреть свою позицию по "Северному потоку-2". Об этом во время мероприятий в рамках официального визита Федерального президента Республики Австрия Александра Ван дер Беллена в Украине заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Я убежден, что Европе необходимо срочно пересмотреть свою позицию по "Северному потоку-2". Там нет экономики, там нет ни капли коммерции - лишь политический шантаж", - заявил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, П.Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности ЕС.