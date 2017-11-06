Порошенко висловив співчуття американцям через стрілянину в Техасі

"Шокований звісткою про жахливу стрілянину в церкві Сазерленд Спрінгс у Техасі, яка забрала 26 невинних життів. Висловлюємо глибокі співчуття американському народові та молимось разом з родинами загиблих", - написав він.

Нагадаємо, у неділю внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули, 24 отримали поранення.

Так, у баптистську церкву Сазерленд-Спрінгс в Техасі о 11:30 за місцевим часом увійшов чоловік у військовій екіпіровці і відкрив стрілянину. Нападник був убитий поліцією, яка прибула на місце події.