Порошенко выразил соболезнования американцам из-за стрельбы в Техасе

"Шокированный известием об ужасной стрельбе в церкви Сазерленд Спрингс в Техасе, которая унесла 26 невинных жизней. Выражаем глубокие соболезнования американскому народу и молимся вместе с семьями погибших", - написал он.

Напомним, в воскресенье в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли, 24 получили ранения.

В баптистскую церковь Сазерленд-Спрингс в Техасе в 11:30 по местному времени вошел человек в военной экипировке и открыл стрельбу. Нападавший был убит полицией, которая прибыла на место происшествия.