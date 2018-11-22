Порошенко створив делегацію для переговорів з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко видав указ про створення делегації України для участі в переговорах з Туреччиною щодо укладення угоди про соціальне забеспечення між країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт АП.
“Утворити делегацію України для участі в переговорах із Турецькою Республікою щодо укладення Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Турецькою Республікою”, — йдеться в указі.
Головою делегації назначено заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна. Голова делегації має право вносити зміни до списку делегації за погодження із Міністерством закордонних справ України.
Питання фінансування проведення переговорів делегацією покладено на Кабінет Міністрів України.
Раніше указом Президента України запроваджено День зовнішньої розвідки, який відзначатиметься 24 січня.