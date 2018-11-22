Порошенко створив делегацію для переговорів з Туреччиною

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко видав указ про створення делегації України для участі в переговорах з Туреччиною щодо укладення угоди про соціальне забеспечення між країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт АП.

