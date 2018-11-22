Порошенко создал делегацию для переговоров с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко издал указ о создании делегации Украины для участия в переговорах с Турцией о заключении соглашения о социальном обеспечении между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт АП.
“Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения о социальном обеспечении между Украиной и Турецкой Республикой”, — говорится в указе.
Председателем делегации назначен заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александр Чуркин. Глава делегации имеет право вносить изменения в список делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.
Вопрос финансирования проведения переговоров делегацией возложен на Кабинет Министров Украины.
Ранее указом Президента Украины введен День внешней разведки, который будет отмечаться 24 января.