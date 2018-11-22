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В Україні відзначатимуть День зовнішньої розвідки

В Україні відзначатимуть День зовнішньої розвідки

Київ • УНН

 • 15007 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні запровадили День зовнішньої розвідки, який щороку відзначатиметься 24 січня. Відповідний указ підписав сьогодні Президент Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на сайт АП.

"Установити в Україні День зовнішньої розвідки України, який відзначати щороку 24 січня", - йдеться в указі.

Таке рішення було ухвалено, "враховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНН, в Україні ввели нові дати військових свят, що відрізняються від відповідних дат у Російській Федерації, яка є країною-агресором. Зокрема, День прикордонника відзначатимуть 6 травня, а День ДФС - 21 травня.

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