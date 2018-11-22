В Украине будут отмечать День внешней разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине ввели День внешней разведки, который ежегодно будет отмечаться 24 января. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на сайт АП.
"Установить в Украине День внешней разведки Украины, который будут отмечать ежегодно 24 января", - говорится в указе.
Такое решение было принято, "учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепление обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНН, в Украине ввели новые даты военных праздников, которые отличаются от соответствующих дат в Российской Федерации. В частности, День пограничника будут отмечать 6 мая, а День ГФС - 21 мая.