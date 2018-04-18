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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21287 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Україні відзначатимуть День прикордонника 6 травня, а День ДФС - 21 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проекти указів Президента України про відзначення Дня прикордонника України, Державної фіскальної служби, професійних спілок та пенітенціарної служби. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

В Україні відзначатимуть День прикордонника 6 травня, а День ДФС - 21 травня

Відповідно до проектів Указів Президента, запропоновано відзначати День прикордонника — 6 травня, День Державної фіскальної служби — 21 травня, День професійних спілок — у другу неділю жовтня та День працівника Державної кримінально-виконавчої служби України — 22 квітня.

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Зазначимо, що ці рішення урядовці схвалили на засіданні уряду без обговорення.

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