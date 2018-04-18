В Украине будут отмечать День пограничника 6 мая, а День ГФС - 21 мая

Согласно проектам указов Президента, предложено отмечать День пограничника - 6 мая, День Государственной фискальной службы - 21 мая, День профессиональных союзов - во второе воскресенье октября и День работника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины - 22 апреля.

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Отметим, что эти решения правительства одобрили на заседании правительства без обсуждения.