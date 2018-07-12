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Порошенко: Путін зробив українців більш відповідальними за майбутнє країни

Порошенко: Путін зробив українців більш відповідальними за майбутнє країни

Київ • УНН

 • 9571 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін зробив українців більш відповідальним за майбутнє своєї держави. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час саміту НАТО в Брюсселі, передає УНН.

“В 2013 році тільки 16% українців підтримували інтеграцію в НАТО. Зараз більше ніж 54% українців підтримують вступ до НАТО. Чи знаєте ви, хто це зробив? Хто об’єднав українську націю? Путін. Путін зробив нас дуже проєвропейськими і більш відповідальними за майбутнє нашої країни. Він змусив нас просуватися до членства в НАТО і ми почули сьогодні від членів НАТО, що майбутнє України — це членство в НАТО”, — заявив Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко в НАТО наголосив, що санкції проти Росії не можуть бути скасовані, поки вона не припинить свою агресивну поведінку.

Українські Національні Новини

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