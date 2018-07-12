Порошенко: Путин сделал украинцев более ответственными за будущее страны

"В 2013 году только 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО. Знаете ли вы, кто это сделал? Кто объединил украинскую нацию? Путин. Путин сделал нас очень проевропейскими и более ответственными за будущее нашей страны. Он заставил нас продвигаться к членству в НАТО и мы услышали сегодня от НАТО, что будущее Украины - это членство в НАТО", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко в НАТО отметил, что санкции против России не могут быть отменены, пока она не прекратит свое агрессивное поведение.