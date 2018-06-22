Порошенко про закон про нацбезпеку: це ще один крок до членства в НАТО

"Вже через декілька днів, 11-12 липня на саміті НАТО, Україна продемонструє, що наші можливості щодо взаємносумісності зросли і Україна наблизилася, зробила ще один великий крок до членства в НАТО. Цей закон зміцнює наш воєнний та оборонний потенціал, посилює цивільний контроль над армією, робить більш прозорими фінансові видатки", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 21 червня Рада ухвалила законопроект про нацбезпеку з курсом на ЄС та НАТО.