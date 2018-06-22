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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Порошенко о законе о нацбезопасности: это еще один шаг к членству в НАТО

Порошенко о законе о нацбезопасности: это еще один шаг к членству в НАТО

Киев  •  УНН

 • 4299 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Благодаря принятому закону "О национальной безопасности" Украина сделала еще один шаг к членству в НАТО. Об этом во время рабочего визита в Запорожскую область заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Уже через несколько дней, 11-12 июля на саммите НАТО, Украина продемонстрирует, что наши возможности взаемносумисности выросли и Украина приблизилась, сделала еще один большой шаг к членству в НАТО. Этот закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, делает более прозрачными финансовые расходы ", - заявил Порошенко.

Напомним, 21 июня Рада приняла законопроект о нацбезопасности с курсом на ЕС и НАТО .

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