Порошенко о законе о нацбезопасности: это еще один шаг к членству в НАТО

"Уже через несколько дней, 11-12 июля на саммите НАТО, Украина продемонстрирует, что наши возможности взаемносумисности выросли и Украина приблизилась, сделала еще один большой шаг к членству в НАТО. Этот закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, делает более прозрачными финансовые расходы ", - заявил Порошенко.

Напомним, 21 июня Рада приняла законопроект о нацбезопасности с курсом на ЕС и НАТО .