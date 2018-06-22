Порошенко о законе о нацбезопасности: это еще один шаг к членству в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Благодаря принятому закону "О национальной безопасности" Украина сделала еще один шаг к членству в НАТО. Об этом во время рабочего визита в Запорожскую область заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Уже через несколько дней, 11-12 июля на саммите НАТО, Украина продемонстрирует, что наши возможности взаемносумисности выросли и Украина приблизилась, сделала еще один большой шаг к членству в НАТО. Этот закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, делает более прозрачными финансовые расходы ", - заявил Порошенко.
Напомним, 21 июня Рада приняла законопроект о нацбезопасности с курсом на ЕС и НАТО .