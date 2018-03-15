Порошенко про санкції: кожен протиправний акт Кремля матиме тверду відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав нові санкції США проти Кремля, передає УНН.
"Вітаю нові санкції США проти Кремля. Кожен протиправний та нелегітимний акт Кремля, будь-то у Криму, на Донбасі чи у Солсбері, і надалі отримуватиме нашу солідарну, рішучу та тверду відповідь по обидва боки Атлантики", - написав Порошенко у Twitter.
Вітаю нові санкції США проти Кремля. Кожен протиправний та нелегітимний акт Кремля, будь-то у Криму, на Донбасі чи у Солсбері, і надалі отримуватиме нашу солідарну, рішучу та тверду відповідь по обидва боки Атлантики. pic.twitter.com/WxZkINRBKI— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2018 г.
Нагадаємо, Вашингтон розширив санкції проти Москви через кібервтручання у президентські вибори США у 2016 році.