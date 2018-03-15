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Порошенко про санкції: кожен протиправний акт Кремля матиме тверду відповідь

Київ • УНН

 • 8128 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав нові санкції США проти Кремля, передає УНН.

"Вітаю нові санкції США проти Кремля. Кожен протиправний та нелегітимний акт Кремля, будь-то у Криму, на Донбасі чи у Солсбері, і надалі отримуватиме нашу солідарну, рішучу та тверду відповідь по обидва боки Атлантики", - написав Порошенко у Twitter.

Вітаю нові санкції США проти Кремля. Кожен протиправний та нелегітимний акт Кремля, будь-то у Криму, на Донбасі чи у Солсбері, і надалі отримуватиме нашу солідарну, рішучу та тверду відповідь по обидва боки Атлантики. pic.twitter.com/WxZkINRBKI

— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2018 г.

Нагадаємо, Вашингтон розширив санкції проти Москви через кібервтручання у президентські вибори США у 2016 році.

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