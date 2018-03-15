Порошенко о санкциях: каждый противоправный акт Кремля будет иметь твердый ответ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал новые санкции США против Кремля, передает УНН.
"Приветствую новые санкции США против Кремля. Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", - написал Порошенко в Twitter.
Приветствую новые санкции США против Кремля. Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, и в дальнейшем получать нашу солидарную, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики. pic.twitter.com/WxZkINRBKI- Петр Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2018 г.
Напомним, Вашингтон расширил санкции против Москвы из-за кибервмешательства в президентские выборы США в 2016 году.