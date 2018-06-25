Порошенко призначив послів у Данії та Швейцарії

Так, послом у Швейцарії став Артем Рибченко, а Данії - Михайло Видойник.

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"Призначити Рибченка Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться в указі №182/2018.

Указом №181/2018 Президент призначив "...Видойника Михайла Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Данія".

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.