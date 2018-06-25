Порошенко призначив послів у Данії та Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив послів у Швейцарії та Данії, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Так, послом у Швейцарії став Артем Рибченко, а Данії - Михайло Видойник.
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"Призначити Рибченка Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться в указі №182/2018.
Указом №181/2018 Президент призначив "...Видойника Михайла Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Данія".
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.