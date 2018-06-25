Порошенко назначил послов в Дании и Швейцарии

Так, послом в Швейцарии стал Артем Рыбченко, а Дании - Михаил Выдойник.

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"Назначить Рыбченко Артема Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", - говорится в указе №182/2018.

Указом №181/2018 Президент назначил "... Выдойника Михаила Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Дания".

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.