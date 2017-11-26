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Порошенко привітав політв’язня Кольченка з днем народження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна пам'ятає про своїх громадян, які стали заручниками кремлівської влади, і не припиняє боротися за їх визволення.На цьому наголосив Президент Петро Порошенко у своєму дописі у Facebook до дня народження утримуваного в РФ політв'язня Олександра Кольченка, передає УНН.

“Сьогодні українцю Олександру Кольченку виповнюється 28 років. На жаль, він змушений зустріти цей день у застінках Кремля. Ми не припиняємо боротися за твоє звільнення та усіх українських заручників. Україна з тобою, Олександре”, — написав П.Порошенко.

Нагадаємо, у Києві в день народження політв’язня Олександра Кольченка відбудеться акція “Марне очікування”.

Нагадаємо, представництво США при ОБСЄ закликало звільнити українських політв’язнів, зокрема українського журналіста Романа Сущенка та звинувачених в тероризмі Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

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