Порошенко привітав політв’язня Кольченка з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна пам'ятає про своїх громадян, які стали заручниками кремлівської влади, і не припиняє боротися за їх визволення.На цьому наголосив Президент Петро Порошенко у своєму дописі у Facebook до дня народження утримуваного в РФ політв'язня Олександра Кольченка, передає УНН.
“Сьогодні українцю Олександру Кольченку виповнюється 28 років. На жаль, він змушений зустріти цей день у застінках Кремля. Ми не припиняємо боротися за твоє звільнення та усіх українських заручників. Україна з тобою, Олександре”, — написав П.Порошенко.
Нагадаємо, у Києві в день народження політв’язня Олександра Кольченка відбудеться акція “Марне очікування”.
Нагадаємо, представництво США при ОБСЄ закликало звільнити українських політв’язнів, зокрема українського журналіста Романа Сущенка та звинувачених в тероризмі Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.