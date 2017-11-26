Порошенко привітав політв’язня Кольченка з днем народження

“Сьогодні українцю Олександру Кольченку виповнюється 28 років. На жаль, він змушений зустріти цей день у застінках Кремля. Ми не припиняємо боротися за твоє звільнення та усіх українських заручників. Україна з тобою, Олександре”, — написав П.Порошенко.

Нагадаємо, у Києві в день народження політв’язня Олександра Кольченка відбудеться акція “Марне очікування”.

Нагадаємо, представництво США при ОБСЄ закликало звільнити українських політв’язнів, зокрема українського журналіста Романа Сущенка та звинувачених в тероризмі Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.