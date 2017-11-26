Порошенко поздравил политзаключенного Кольченко с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина помнит о своих гражданах, которые стали заложниками кремлевской власти, и не прекращает бороться за их освобождение. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в своей заметке в Facebook ко дню рождения удерживаемого в РФ политзаключенного Александра Кольченко, передает УНН.
"Сегодня Украинская Александр Кольченко исполняется 28 лет. К сожалению, он вынужден встретить этот день в застенках Кремля. Мы не прекращаем бороться за твое освобождение и всех украинских заложников. Украина с тобой, Александр", - написал Порошенко.
Напомним, в Киеве в день рождения политзаключенного Александра Кольченко состоится акция "Тщетно ожидания".
Напомним, представительство США при ОБСЕ призвал освободить украинских политзаключенных, в частности украинского журналиста Романа Сущенко и обвиняемых в терроризме Николая Карпюка и Станислава Клих.