Порошенко поздравил политзаключенного Кольченко с днем ​​рождения

"Сегодня Украинская Александр Кольченко исполняется 28 лет. К сожалению, он вынужден встретить этот день в застенках Кремля. Мы не прекращаем бороться за твое освобождение и всех украинских заложников. Украина с тобой, Александр", - написал Порошенко.

Напомним, в Киеве в день рождения политзаключенного Александра Кольченко состоится акция "Тщетно ожидания".

Напомним, представительство США при ОБСЕ призвал освободить украинских политзаключенных, в частности украинского журналиста Романа Сущенко и обвиняемых в терроризме Николая Карпюка и Станислава Клих.