Порошенко порівняв надання автокефалії з прагненням України вступити в НАТО

"Автокефалія – частина державницької проєвропейської та проукраїнської стратегії, яку ми послідовно втілюємо в життя протягом останніх 4 років і, наголошую, будемо впроваджувати й надалі. І ніхто не зупинить український народ. І ні в кого ми не будемо питати дозволу, бо вирішувати має Україна і її народ, який бореться за волю, за свободу, за майбутнє. Автокефалія – це найвагоміша подія з того ж ряду, що й наше прагнення до вступу до Євросоюзу та НАТО, Угода про асоціацію, безвізовий режим з ЄС, вихід із СНД, відмова від оманливого Договору про "дружбу" з Росією тощо. Все це – основа нашого власного шляху розвитку, розвитку України і розвитку української нації", - написав Президент.



Нагадаємо, раніше, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.



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