Порошенко сравнил предоставления автокефалии со стремлением Украины вступить в НАТО

"Автокефалия - часть государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних 4 лет и, подчеркиваю, будем внедрять и дальше. И никто не остановит украинский народ. И ни у кого мы не будем спрашивать разрешения, потому что решать должна Украины и ее народ, который борется за волю, за свободу, за будущее. Автокефалия - это весомое событие из того же ряда, что и наше стремление к вступлению в Евросоюз и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, отказ от обманчивого Договора о "дружбе" с Россией и тому подобное. Все это - основа нашего собственного пути развития, развития Украины и развития украинской нации", - написал Президент.



Напомним, ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии церкви Украины.



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