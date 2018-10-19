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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 43210 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113069 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121106 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160293 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150128 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139209 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118212 просмотра

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Порошенко сравнил предоставления автокефалии со стремлением Украины вступить в НАТО

Порошенко сравнил предоставления автокефалии со стремлением Украины вступить в НАТО

Киев  •  УНН

 • 7813 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сравнил предоставление автокефалии украинской церкви со стремлением Украины вступить в НАТО и ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook президента Украины Петра Порошенко.

"Автокефалия - часть государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних 4 лет и, подчеркиваю, будем внедрять и дальше. И никто не остановит украинский народ. И ни у кого мы не будем спрашивать разрешения, потому что решать должна Украины и ее народ, который борется за волю, за свободу, за будущее. Автокефалия - это весомое событие из того же ряда, что и наше стремление к вступлению в Евросоюз и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, отказ от обманчивого Договора о "дружбе" с Россией и тому подобное. Все это - основа нашего собственного пути развития, развития Украины и развития украинской нации", - написал Президент.

Напомним, ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии церкви Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вселенский патриархат решил не разрывать общение с Московским патриархатом

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