Порошенко обговорює з Парубієм деталі указу щодо воєнного стану

“Наскільки мені відомо, наразі відбувається зустріч спікера ВР з Президентом. Напевно, як раз обговорюється питання взаємодії парламенту щодо ухвалення законопроекту, яким буде затверджено указ Президента про введення воєнного стану”, — повідомив Вінник.

Він додав, що комітет очікує також законопроект про затвердження указу про ведення правового режиму воєнного стану.

“Указ Президента про ведення правового режиму воєнного стану, з тими умовами які там будуть, територіями, термінами та іншими повноваженнями та обов’язками. І, власне, законопроекту Президента України про затвердження свого указу — такі укази затверджуються законопроектами”, — резюмував Вінник.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.