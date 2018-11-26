Порошенко обсуждает с Парубием детали указа о военном положении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий встретился с Президентом Украины Петром Порошенко по вопросу ведения правового режима военного положения. Об этом во время брифинга сообщил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент УНН.
"Насколько мне известно, сейчас происходит встреча спикера ВР с Президентом. Наверное, как раз обсуждается вопрос взаимодействия парламента по принятию законопроекта, которым будет утвержден указ Президента о введении военного положения", - сообщил Винник.
Он добавил, что комитет ожидает также законопроект об утверждении указа о ведении правового режима военного положения.
"Указ Президента о ведении правового режима военного положения, с теми условиями которые там будут, территориями, сроками и другими полномочиями и обязанностями. И, собственно, законопроекта Президента Украины об утверждении своего указа - такие указы утверждаются законопроектами", - резюмировал Винник.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.