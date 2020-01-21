Порошенко не з'явився на допит в ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні п’ятий президент України Петро Порошенко не з’явився на допит в Державне бюро розслідувань. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбу ДБР.
Відповідаючи на питання чи з’явився Порошенко на допит, у пресслужбі ДБР відповіли: “Ще поки не з’явився”.
Так, Порошенко мав з’явитися у ДБР на 10:30, проте, станом на 11:35, його ще чекають на допит у якості свідка.
Нагадаємо, як повідомили у ДБР, п’ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень викликали на чергові допити до Державного бюро розслідувань — 21 та 24 січня.
Раніше ДБР оприлюднило перелік справ, у яких фігурує Порошенко.