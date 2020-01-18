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Порошенка повістками викликали на чергові допити до ДБР

Київ • УНН

 • 21702 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. П'ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень викликали на чергові допити до Державного бюро розслідувань - 21 та 24 січня. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.

Порошенка повістками викликали на чергові допити до ДБР

"Повістки про виклик Порошенка Петра Олексійовича. Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у ряді кримінальних проваджень, в рамках досудового розслідування, у яких необхідно допитати Вас у якості свідка", - вказали у бюро.

Так, Порошенка викликано слідчими до ДБР "для допиту у якості свідка о 10 год. 30 хв. 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001732 до слідчих центрального апарату ДБР".

Окрім того, Порошенка викликали "на допит у якості свідка о 11 год. 00 хв. 24.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001905 до слідчих центрального апарату ДБР".

"Попереджаємо, що згідно ст.ст. 139, 140 КПК України у випадку неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід", - додали у бюро.

Раніше ДБР оприлюднило перелік справ, у яких фігурує Порошенко

ДБР призначило 35 експертиз у справах проти Порошенка.

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