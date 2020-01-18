Порошенко повестками вызвали на очередные допросы в ГБР

"Повестки о вызове Порошенко Петра Алексеевича. Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить Вас в качестве свидетеля", - указали в бюро.

Так, Порошенко вызван следователями в ГБР "для допроса в качестве свидетеля в 10 ч. 30 мин. 21.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001732 к следователям центрального аппарата ГБР".

Кроме того, Порошенко вызвали "на допрос в качестве свидетеля в 11 ч. 00 мин. 24.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001905 к следователям центрального аппарата ГБР".

"Предупреждаем, что согласно ст 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод", - добавили в бюро.

Ранее ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко.

ГБР назначило 35 экспертиз по делам против Порошенко.