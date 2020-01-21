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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Порошенко не явился на допрос в ГБР

Киев • УНН

 • 23270 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГБР.

Порошенко не явился на допрос в ГБР

Отвечая на вопрос появился Порошенко на допрос, в пресс-службе ГБР ответили: “Еще пока не появился”.

Так, Порошенко должен был появиться в ГБР в 10:30, однако, по состоянию на 11:35, его еще ждут на допрос в качестве свидетеля.

Напомним, как сообщили в ГБР, пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств вызвали на очередные допросы в Государственный бюро расследований — 21 и 24 января.

Ранее ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко.

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