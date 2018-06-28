Порошенко не проситиме про розширення президентських повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що дотримуватиметься Конституції у редакції 2004 року. Про це сьогодні він заявив під час виступу з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає УНН.
“Заступаючи на посаду Президента я чітко наголосив, що буду дотримуватися Конституції в редакції 2004 року, до якої наша країна повернулася під час Революції Гідності. В редакції, яка посилила роль уряду. Редакції, яка посилила роль парламенту. І попри те, що реальні можливості Президента і близько не відповідають тим очікуванням, вимогам, які ставить перед Президентом український народ, які ставить суспільство — я чітко дотримуюся наданої обіцянки”, — наголосив Глава держави.
Президент зазначив, що за роки перебування на посаді Президента він жодного разу не поскаржився на обмеження чи відсутність повноважень.
“Як би важко не було відповідати на безпрецедентні за своєю складністю зовнішні та внутрішні виклики, жодного разу не попросив про розширення повноважень. Навпаки і більше того, я свідомо відмовився від деяких повноважень Глави держави, зокрема, під час судової реформи”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, Президент найближчим часом внесе до ВР зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.