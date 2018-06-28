Порошенко не будет просить о расширении президентских полномочий

"Заступая на должность Президента я четко отметил, что буду придерживаться Конституции в редакции 2004 года, к которой наша страна вернулась во время Революции Достоинства. В редакции, которая усилила роль правительства. Редакции, которая усилила роль парламента. И несмотря на то, что реальные возможности Президента и близко не соответствуют тем ожиданиям, требованиям, которые ставит перед Президентом украинский народ, которые ставит общество - я четко придерживаюсь данному обещанию", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что за годы пребывания на посту Президента он ни разу не пожаловался на ограничение или отсутствие полномочий.

"Как бы тяжело ни было отвечать на беспрецедентные по своей сложности внешние и внутренние вызовы, ни разу не попросил о расширении полномочий. Напротив и более того, я сознательно отказался от некоторых полномочий главы государства, в частности, во время судебной реформы", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Президент в ближайшее время внесет в ВР изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.