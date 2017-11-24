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Порошенко: ми хочемо більше Європи в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко під час виступу на пленарній сесії П’ятого саміту Східного партнерства у Брюсселі розповів про плани України на шляху співпраці з Європейським Союзом. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

“Україна розраховує, насамперед, на так звані „чотири союзи“ — Енергетичний союз; Цифровий єдиний ринок; Митний союз та асоціація з Шенгенською зоною. Ми хочемо більше Європи в Україні”, — підкреслив П.Порошенко.

Водночас Президент закликав не розглядати Східне партнерство як спосіб запобігти прагненню країн регіону до перспективи членства в ЄС.

“Давайте не розглядати Східне партнерство як спосіб запобігти прагненню країн регіону до перспективи членства в ЄС. Допоки ЄС є еталоном успіху, країни хотітимуть стати його частиною. Європейський Союз має захищати себе від тих, хто кидає йому виклик — а не від тих, хто дивиться на ЄС з надією та захопленням”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко під час саміту Східного партнерства у Брюсселі підкреслив необхідність ЄС стати “жорсткішим”, щоб вистояти перед провокаціями з боку РФ.

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