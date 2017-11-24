Порошенко: мы хотим больше Европы в Украине

"Украина рассчитывает прежде всего на так называемые "четыре союза"- Энергетический союз; Цифровой единый рынок; Таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы в Украине", - подчеркнул П.Порошенко.

В то же время Президент призвал не рассматривать Восточное партнерство как способ препятствовать стремлению стран региона к перспективе членства в ЕС.

"Давайте не рассматривать Восточное партнерство как способ предотвратить стремление стран региона к перспективе членства в ЕС. Пока ЕС является эталоном успеха, страны захотят стать его частью. Европейский Союз должен защищать себя от тех, кто бросает ему вызов - а не от тех, кто смотрит на ЕС с надеждой и восторгом", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, П.Порошенко во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе подчеркнул необходимость ЕС стать "жестким", чтобы выстоять перед провокациями со стороны РФ.