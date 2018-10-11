Порошенко доручив надати список звільнених генералів після пожежі на арсеналі

“З одного боку точно винні мають бути притягнуті до відповідальності. Я доручив керівництву Міністерства оборони і Генерального штабу дати список звільнених генералів і офіцерів, які несуть відповідальність за ситуацію зі зберіганням боєприпасів. Я розраховую на швидку реакцію правоохоронних органів. Я не виключаю і певних кадрових висновків”, — заявив Глава держави.

Водночас П.Порошенко прокоментував пожежу на військовому складі під Ічнею.

“Не можу обійти і неприємну тему останніх днів — зберігання боєприпасів в Ічні. Прикро, боляче. Подібні історії, які за попередніми даними слідства є результатом діяльності диверсійних групп, вони кидають тінь на імідж українських військових і спецслужб, затьмарюють сумлінну роботу воїнів, які самовіддано захищають Батьківщину”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.

Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.