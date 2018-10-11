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Порошенко поручил предоставить список уволенных генералов после пожара на арсенале

Киев  •  УНН

 • 20412 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Петр Порошенко поручил руководству Министерства обороны и Генерального штаба предоставить список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов. Об этом он заявил во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, передает УНН.

"С одной стороны точно виновные должны быть привлечены к ответственности. Я поручил руководству Министерства обороны и Генерального штаба дать список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов. Я рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов. Я не исключаю и определенных кадровых выводов", - заявил глава государства.

В то же время П.Порошенко прокомментировал пожар на военном складе под Ичней.

"Не могу обойти и неприятную тему последних дней - хранение боеприпасов в Ичне. Обидно, больно. Подобные истории, которые по предварительным данным следствия являются результатом деятельности диверсионных групп, они бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб, затмевают добросовестную работу воинов, которые самоотверженно защищают Родину", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12 500 человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

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