Порошенко: дату Об'єднавчого собору невдовзі оголосить Варфоломій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вселенський патріархат на засіданні Священного синоду затвердив текст Томосу про надання незалежності Українській церкві, а також прийняв рішення про скликання Об'єднавчого православного собору, дату проведення якого невдовзі оголосить Патріарх Варфоломій. Про це заявив Президент Петро Порошенко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
"Схвалено текст Томосу про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить Патріарх Варфоломій. Учасники собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної церкви України – йому і буде вручено Томос про автокефалію", - зазначив Глава держави.
За його словами, Томос – це "грамота про нашу духовну незалежність". З його наданням Українська церква стане однією з 15 самостійних православних церков, із яких складається Вселенське православ’я.
"Москва, Російська церква, ФСБшники та церковники, хто в погонах, хто в рясах, хто в хрестах, хто в лампасах, не боялись жодного гріха, аби тільки зірвати це рішення. Але Господь був із нами, бо ми ведемо праведну боротьбу", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, 29 листопада Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.