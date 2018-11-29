Порошенко: дату Об'єднавчого собору невдовзі оголосить Варфоломій

"Схвалено текст Томосу про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить Патріарх Варфоломій. Учасники собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної церкви України – йому і буде вручено Томос про автокефалію", - зазначив Глава держави.

За його словами, Томос – це "грамота про нашу духовну незалежність". З його наданням Українська церква стане однією з 15 самостійних православних церков, із яких складається Вселенське православ’я.

"Москва, Російська церква, ФСБшники та церковники, хто в погонах, хто в рясах, хто в хрестах, хто в лампасах, не боялись жодного гріха, аби тільки зірвати це рішення. Але Господь був із нами, бо ми ведемо праведну боротьбу", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 29 листопада Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.