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Порошенко: дату Объединительного собора вскоре объявит Варфоломей

Порошенко: дату Объединительного собора вскоре объявит Варфоломей

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вселенский патриархат на заседании Священного синода утвердил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принял решение о созыве Объединительного православного собора, дату проведения которого вскоре объявит Патриарх Варфоломей. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Одобрен текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора. Дату проведения его вскоре объявит Патриарх Варфоломей. Участники собора изберут предстоятеля независимой автокефальной церкви Украины - ему и будет вручен Томос об автокефалии", - отметил Глава государства.

По его словам, Томос - это "грамота о нашей духовной независимости". С его предоставлением Украинская церковь станет одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых состоит Вселенское православие.

"Москва, церковь, ФСБшники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто с лампасами, не боялись никакого греха, лишь бы сорвать это решение. Но Господь был с нами, потому что мы ведем праведную борьбу", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 29 ноября Константинополь принял решение по Томосу для Украины.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, согласно так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Украинские Национальные Новости

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