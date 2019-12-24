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Порошенка, Корнієнка та Дубінського позбавили виплат на суму понад 3 млн грн через прогули

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Через прогули п’ятому президенту України Петру Порошенку, голові партії “Слуга народу”, заступнику голови фракції Олександру Корнієнку, нардепу від фракції “Слуга народу” Олександру Дубінському та ще 78 нардепам припинено відшкодування витрат на загальну суму понад 3 млн грн. Про це у відповіді на запит УНН повідомили в інформаційному управлінні ВР.

"…відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 13 грудня 2019 року № 1279-к "Про припинення відшкодування народним депутатам України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, за листопад 2019 року" припинено відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, 81 народному депутату України на суму 3 060 тисяч гривень 00 копійок", - йдеться у відповіді на запит.

Також зазначається, що залишки асигнувань на реєстраційних рахунках в кінці поточного року списуються в дохід Державного бюджету України.

Так, до списку із 81 народного депутата України потрапили Порошенко, Корнієнко, Дубінський.

Нагадаємо, Порошенка, Корнієнка, Дубінського та Киву збираються позбавити виплат через прогули.

Як повідомлялося раніше, 12 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 1035-2 щодо позбавлення народних депутатів України фінансового забезпечення за прогули.

Українські Національні Новини

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