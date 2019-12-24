Порошенко, Корниенко и Дубинского лишили выплат на сумму более 3 млн грн из-за прогулов

"... в соответствии с Распоряжением главы Верховной Рады Украины от 13 декабря 2019 года № 1279-к "О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года" прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 060 000 гривен 00 копеек", - говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце текущего года списываются в доход Государственного бюджета Украины.

Так, в список из 81 народного депутата Украины попали Порошенко, Корниенко, Дубинский.

Напомним, Порошенко, Корниенко, Дубинского и Киву собираются лишить выплат за прогулы.

Как сообщалось ранее, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 1035-2 о лишении народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы.