Пориви вітру очікуються в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В найближчу годину і до кінця доби 3 листопада по Києву очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це УНН повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.
За прогнозами Укргідрометцентру, по Києву в найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 листопада пориви вітру 15-18 м/с.
ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.