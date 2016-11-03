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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26622 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 55798 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71735 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141675 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204360 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192235 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212531 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197190 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152699 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153713 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Пориви вітру очікуються в Києві

Пориви вітру очікуються в Києві

Київ • УНН

 • 7228 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В найближчу годину і до кінця доби 3 листопада по Києву очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це УНН повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.

За прогнозами Укргідрометцентру, по Києву в найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 листопада пориви вітру 15-18 м/с.

ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.

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