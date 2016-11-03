Порывы ветра ожидаются в Киеве

По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву в ближайшие часы и до конца суток 3 ноября порывы ветра 15-18 м/с.

ГосЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач.