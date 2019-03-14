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Попри санкції росбізнес продовжує працювати в Україні: експерт розкрив схему

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Попри те, що ми називаємо Росію ворогом і проти представників російського бізнесу в Україні запроваджені санкції РНБО, російські підприємці, як і раніше, працюють та заробляють в Україні. Відбувається це, переважно, через офшорні схеми. Про це у коментарі УНН розповів юрист, правозахисник Юрій Кармазін.

Попри санкції росбізнес продовжує працювати в Україні: експерт розкрив схему

За його словами, проблема в тому, що кінцеві бенефіціари російського бізнесу ховаються за кіпрськими та белізськими компаніями. І тут в Україні, ані РНБО, ані правоохоронні органи цього не перевіряють.

“Сьогодні дуже велика кількість росіян через офшори керує українським бізнесом. Це дуже зручно, бо на них ніхто не звертає увагу. Ні РНБО, ні інші органи. А потрібно було б.

Треба шукати і знаходити кінцевих бенефіціарів, це надважливо. Бо навіщо тоді ці гучні — „Геть ворога з країни“? Треба, щоб РНБО зайнялася цими людьми, і ввела проти них персональні санкції”, — вважає правозахисник.

Кармазін зауважив, що за прийнятність таких схем, Україну сьогодні критикують та засуджують за кордоном.

"Є така компанія "Ай-Сі-Ю", якою керувала Гонтарева, але компанія із офшорним корінням і вона співпрацювала напряму із російським ВТБ банком, який під санкціями в Україні. Наша влада знає, що є 11 енергокомпаній, які належать Бабакову, котрий голосував за введення військ в Україну та є радником Путіна. Але він працює”, — зауважив він.

Якщо уповноважені органи не шукатимуть росіян серед власників бізнесу в Україні, то так триватиме й надалі.

“І як тоді дивитися в очі Заходу, Європі, в яких ми постійно просимо підтримки, а самі продовжуємо мати справу із росіянами”, — резюмував експерт.

Зауважимо, за даними ЗМІ, за аналогічною схемою (через низку офшорних компаній) нещодавно львівський горілчаний завод “Гетьман” розпочав співпрацю з так званими західними інвесторами. А в останніх журналісти відшукали низку російських активів.

І тому, як зазначає видання “Капітал”, “львівський завод, через схему офшорного "підряду", міг стати представником інтересів російського горілчаного бізнесу в Україні”.

Мова, зокрема, про угоди між “Гетьманом” і офшорними компаніями Ніла Сміта та Джонатана Вейла.

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