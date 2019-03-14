Несмотря на санкции росбизнес продолжает работать в Украине: эксперт раскрыл схему

По его словам, проблема в том, что конечные бенефициары российского бизнеса прячутся за кипрскими и белизскими компаниями. И здесь в Украине, ни СНБО, ни правоохранительные органы этого не проверяют.

"Сегодня очень большое количество россиян через оффшоры руководит украинским бизнесом. Это очень удобно, потому что на них никто не обращает внимание. Ни СНБО, ни другие органы. А нужно было бы.

Надо искать и находить конечных бенефициаров, это сверхважно. Иначе зачем тогда эти громкие - "Долой врага из страны"? Надо, чтобы СНБО занялась этими людьми, и ввела против них персональные санкции", - считает правозащитник.

Кармазин отметил, что за приемлемость таких схем, Украину сегодня критикуют и осуждают за рубежом.

"Есть такая компания "Ай-Си-Ю", которой руководила Гонтарева, но компания с оффшорным корнями и она сотрудничала напрямую с российским ВТБ банком, который под санкциями в Украине. Наша власть знает, что есть 11 энергокомпаний, принадлежащих Бабакову, который голосовал за ввод войск в Украину и является советником Путина. Но он работает", - отметил он.

Если уполномоченные органы не будут искать россиян среди владельцев бизнеса в Украине, то так будет продолжаться.

"И как тогда смотреть в глаза Западу, Европе, у которых мы постоянно просим поддержки, а сами продолжаем иметь дело с русскими", - резюмировал эксперт.

Отметим, по данным СМИ, по аналогичной схеме (через ряд оффшорных компаний) недавно львовский водочный завод "Гетьман" начал сотрудничество с так называемыми западными инвесторами. А у последних журналисты нашли ряд российских активов.

И поэтому, как отмечает издание "Капитал", "львовский завод, через схему оффшорного "подряда", мог стать представителем интересов российского водочного бизнеса в Украине".

Речь, в частности, о сделках между "Гетманом" и оффшорными компаниями Нила Смита и Джонатана Вейла.