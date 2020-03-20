Попри пандемію коронавірусу: двома матчами стартував новий сезон чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Солігорський "Шахтар" під орудою українця Юрія Вернидуба поступився ФК "Торпедо" в стартовому турі білоруської вищої ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У домашньому поєдинку підопічні українця втратили нічию в компенсований час до зустрічі – 0:1. Відзначився Габріел.
Склад "Шахтаря": Гутор (к), Матвейчік, Політевич, Хадаркевіч, Антич (Бурко, 20), Сзоке, Кендиш, Селява, Діасамідзе (Подстрєлов, 46), Бодул (Лисакович, 62), Шіндагорізде.
Зазначимо, що в іншій баталії "Енергетик-БГУ" обіграв "БАТЕ" – 3:1.