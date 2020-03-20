Несмотря на пандемию коронавируса: двумя матчами стартовал новый сезон чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Солигорский "Шахтер" под руководством украинца Юрия Вернидуба уступил ФК "Торпедо" в стартовом туре белорусской высшей лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В домашнем поединке подопечные украинца потеряли ничью в компенсированное время к встрече - 0:1. Отличился Габриэл.
Состав "Шахтера": Гутор (к), Матвейчик, Политевич, Хадаркевич, Антич (Бурко, 20), Сзоке, Кендыш, Селява, Диасамидзе (Подстрелов, 46), Бодул (Лисакович, 62), Шиндагоризде.
Отметим, что в другой баталии "Энергетик-БГУ" обыграл "БАТЭ" - 3:1.