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Поплічника терористів судитимуть на Луганщині

Поплічника терористів судитимуть на Луганщині

Київ • УНН

 • 7738 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду справу щодо українця, який співпрацював з терористичною організацією “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що у лютому 2015 року українець ініціював та надав згоду на призначення його на посаду так званого заступника голови “Державного комітету податків та зборів” терористичної організації “ЛНР” та наразі бере активну участь у діяльності структурного підрозділу вказаної терористичної організації.

У серпні 2015 року поплічнику терористів повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичної організації) КК України.

Оскільки вказана особа переховується від правоохоронців на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна чи без такої.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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