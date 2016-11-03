Поплічника терористів судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду справу щодо українця, який співпрацював з терористичною організацією “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що у лютому 2015 року українець ініціював та надав згоду на призначення його на посаду так званого заступника голови “Державного комітету податків та зборів” терористичної організації “ЛНР” та наразі бере активну участь у діяльності структурного підрозділу вказаної терористичної організації.
У серпні 2015 року поплічнику терористів повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичної організації) КК України.
Оскільки вказана особа переховується від правоохоронців на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна чи без такої.